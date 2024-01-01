تعرف على أسعار الخضراوات اليوم فى أسواق الجملة.. البصل من 10- 25 جنيها

كتبت ـ أسماء نصار

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 1-1-2024 استقراراً في أسواق الجملة، والتي تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تراوحت الطماطم من سعر 4 -6 جنيهات، والبطاطس من 6- 12 جنيها والبصل من 10 – 25 جنيها، والكوسة من 6 -14 جنيها والجزر من 2.5 – 3.5 جنيه.

كما تراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 17 - 23 جنيها، والباذنجان البلدى من 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرمى من 2 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الرومى البلدى والصوب من 6 -10 جنيهات، الفلفل الحامى من 4 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان "أصفر – أحمر- برتقالى" من 20 -35 جنيها.

أما سعر الملوخية فتراوح من 6 إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب من 7 إلى 10 جنيهات، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات والبازلاء من 17 – 23 جنيها والسبانخ من 6 -8 جنيهات ، والقلقاس من 11 – 13 جنيها، والبطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيه، والثوم من 40 إلى 60 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 -4 جنيهات.