تسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين المتجاوزين مدة 3 سنوات

كتب محمود طه حسين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً، بشأن المعلمين المساعدين المستوفين متطلبات شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول عليها ومازالوا على رأس العمل حتى الآن، موضحة أنه في إطار استكمال تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، بشأن وجوب تنفيذ فتوى اللجنة الثانية بمجلس الدولة بشأن منح المعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين المحجوبين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أوما يعادلها وكذلك الحالات المماثلة بالإدارات والمديريات التعليمية وفق ما جاء بالفتوى بناء على مذكرة المستشار القانوني، الذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2012.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أنه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/15م لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين، ومراجعة بياناتها، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، كنا يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

وأكدت على أنه تعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من يوم 2024/1/15م وحتى يوم 2024/5/30، مع التكرم باتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على الآتي :

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين .

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود .

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية .

- إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وهذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية: الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات و شهادة pluc و شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL وتقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين وخطاب ترشيح من مدير المدرسة وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 ومفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد وصورة بطاقة الرقم القومي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين بنشرة دورية بديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة فى نطاق المديريات التعليمية بالتعليمات المشار إليها بعاليه والتوقيع عليها بالعلم، والتنبيه بالإلتزام بالمواعيد المحددة ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية ، كما على مسئولى الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له وذلك اعتبارا من يوم 2024/1/15م وحتى يوم 2024/5/30م، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاة لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة .