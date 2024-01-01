اليوم السابع
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العضو المنتدب ورئيس شركة المترو يتفقدان المحطات الجديدة

الإثنين، 01 يناير 2024 01:11 م
العضو المنتدب ورئيس شركة المترو يتفقدان المحطات الجديدة العضو المنتدب ورئيس شركة المترو يتفقدان المحطات الجديدة
كتب سيد الخلفاوي

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تفقد المهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبرة، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق واللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل المحطات الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
 
وشهدت الجولة استقلال قطار مترو الأنفاق بداية من محطة العتبه وصولا للمحطات الجديدة ضمن الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من الجزء الثاني لمترو الأنفاق بالخط الثالث.
 
كانت وزارة النقل أعلنت التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.






المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



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