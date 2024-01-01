العضو المنتدب ورئيس شركة المترو يتفقدان المحطات الجديدة

كتب سيد الخلفاوي

تفقد المهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبرة، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق واللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل المحطات الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشهدت الجولة استقلال قطار مترو الأنفاق بداية من محطة العتبه وصولا للمحطات الجديدة ضمن الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من الجزء الثاني لمترو الأنفاق بالخط الثالث.