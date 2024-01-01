التنمية المحلية: المناطق اللوجستية توفر فرص عمل وتحقق الأمن الغذائى

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتى يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحورى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأمين مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية على مدار العام.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى، وهناك متابعة من المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ولن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين.

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذى لأنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية وكذا تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات الحيوية، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم فى ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.