التموين: توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات لطرح السلع الغذائية

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كل محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات لطرح السلع الغذائية، من خلال سيارات حمولة "1، 1.5، 5" طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرص عمل.

كما تم تطوير مشروع المجمعات الاستهلاكية والمخازن و ثلاجات التجميد ،أيضا رفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.