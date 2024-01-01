الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي يواصل الارتفاع يتجاوز 4 ملايين طن سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفع إجمالي الاستهلاك نحو 4 ملايين و30 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي "مبدئى"، بينما كانت نحو 3 ملايين و808 ألف دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى سجل في المقابل تراجع طفيف، حيث بلغ مليوني 965 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و52 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 87 ألف دولار.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا منذ فترة كبيرة وبلغ نحو 4 ملايين و253 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 4 ملايين و238 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو 15 ألف طن، وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى ارتفع أيضا ليصل إلى 3 ملايين و291 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و816 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 475 ألف طن.