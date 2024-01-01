الألعاب النارية تضىء سماء اليونان احتفالا بالعام الجديد 2024

محمود عبد المنعم ووكالات

احتفل آلاف الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا بحلول العام الميلادي الجديد 2024، وذلك في الساحات والميادين وسط إطلاق الألعاب النارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء صورا للاحتفالات.

وأظهرت صورا احتفالات بالألعاب النارية الضخمة في ميادين وساحات المدن اليونانية وسط فرحة كبيرة من المواطنين من السكان المحليين والسياح الأجانب المتواجدين في البلاد.



احتفالات العام الجديد 2024



احتفالات اليونان



الألعاب النارية تضيء تلة الأكروبوليس في أثينا



الألعاب النارية فى سماء اليونان