اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 01:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الألعاب النارية تضىء سماء اليونان احتفالا بالعام الجديد 2024

الإثنين، 01 يناير 2024 01:08 ص
الألعاب النارية تضىء سماء اليونان احتفالا بالعام الجديد 2024 احتفالات اليونان
محمود عبد المنعم ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل آلاف الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا بحلول العام الميلادي الجديد 2024، وذلك في الساحات والميادين وسط إطلاق الألعاب النارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء صورا للاحتفالات.

 

وأظهرت صورا احتفالات بالألعاب النارية الضخمة في ميادين وساحات المدن اليونانية وسط فرحة كبيرة من المواطنين من السكان المحليين والسياح الأجانب المتواجدين في البلاد.

احتفالات-العام-الجديد-2024
احتفالات العام الجديد 2024

 

احتفالات-اليونان
احتفالات اليونان

 

الألعاب-النارية-تضيء-تلة-الأكروبوليس-في-أثينا
الألعاب النارية تضيء تلة الأكروبوليس في أثينا

 

الألعاب-النارية-فى-سماء-اليونان
الألعاب النارية فى سماء اليونان

 

اليونان-استقبال-العام-الجديد
اليونان استقبال العام الجديد






العام الجديد

سنة 2024

2024

اليونان

أثينا

العاب نارية

أحتفالات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة