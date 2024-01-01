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إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب ومحيطها

الإثنين، 01 يناير 2024 12:23 ص
إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب ومحيطها الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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