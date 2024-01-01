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إسرائيل تقتل جنودها بالخطأ.. تقرير يرصد ضحايا "النيران الصديقة" في غزة

الإثنين، 01 يناير 2024 08:54 م
إسرائيل تقتل جنودها بالخطأ.. تقرير يرصد ضحايا "النيران الصديقة" في غزة ضحايا الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت بيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 29 جنديا إسرائيليا من بين 170 قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، البيانات الصادرة من جيش الاحتلال اليوم الإثنين، وقالت إنها لا تشمل جنديين قتلا في 30 و31 ديسمبر الماضي.

واستعرضت في تقريرها تفاصيل حوادث عدة، حيث قُتل ثمانية عشر جنديا من أصل 170 بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية وقصف الدبابات وإطلاق النار.

وفي غضون ذلك قُتل جنديان برصاص لم يكن يستهدفهما، وتسعة آخرين في حوادث بما في ذلك إطلاق نار عرضي من الأسلحة، ودهسهم بمركبات مدرعة.

و قُتل ما بين جنديين وستة جنود أسبوعيا في حوادث نيران صديقة أو حوادث، منذ بداية العملية البرية لقوات الاحتلال في غزة.

وقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أسبابا "لا تعد ولا تحصى" أدت إلى وقوع هذه الحوادث المميتة، بحسب ما نقلت الجريدة.

وتشمل تلك الأسباب العدد الكبير من القوات العاملة في غزة، ومشكلات الاتصال بين القوات، وإرهاق الجنود وعدم تقيدهم باللوائح.

ويوجد حاليا عشرات الآلاف من قوات المشاة والدبابات والقوات الأخرى في غزة يشاركون في الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، ويعملون في أحياء القطاع المزدحمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 172 جنديا في غزة منذ بدء التوغل البري في 27 أكتوبر.

كما أصيب 937 جنديا آخرون في العملية البرية، منهم 211 بجروح خطيرة، و347 بجروح متوسطة، و379 بجروح طفيفة، وفقاً للبيانات التي نشرتها "تايمز أوف إسرائيل".

 

 







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