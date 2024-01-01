أسوشيتدبرس: الحروب تطغى على 2024 رغم احتفال العالم بالعام الجديد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه على الرغم من الاحتفالات فى مختلف أنحاء العالم بالعام الجديد، إلا أن الحروب تلقى بظلالها على عام 2024.

ورصدت الوكالة مظاهر الاحتفال المختلفة بقدوم العام الجديد من استراليا وحتى الولايات المتحدة، والتي كان أبرزها فى تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تجمع مئات الآلاف للمشاركة فى الاحتفالات التقليدية التي تقام رأس السنة. وفى الصين، كانت الاحتفالات محدودة، حيث تم منع الألعاب النارية لدواعى السلامة وبسبب مخاوف من التلوث إلا أن الناس شاركوا فى احتفالات فى بكين.

فى روسيا، طغت العملية العسكرية التي تشنها البلاد فى أوكرانيا على احتفالات نهاية العام، حيث تم إلغاء الألعاب النارية والحفل فى المديان الأحمر بموسكو، مثلما حدث العام الماضى. لكن الروس تجمعوا فى الميدان ولوحوا بهواتفهم عند الثوانى الأخيرة من العام.

وبعد أن أسفر قصف مدينة بيلجورد الحدودية الروسية عن مقتل 24 شخص على الأقل، ألغت بعض السلطات المحلية فى البلاد عروض الألعاب النارية، واستمع الملايين لرسالة بوتين فى العم الجديد، بأنه لا توجد قوة يمكن أن تقسم الروس وتوقف تنمية البلاد.

وفى قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي وأسفر عن استشهاد 35 عاما أمس الأحد، بحسب ما قال المسئولون مع استمرار رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وقوله إن الحرب ستستمر لعدة أشهر.

ونقلت أسوشيتدبرس عن أحد الفلسطينيين فى غزة قوله: من شدة الألم الذى نعيشه، لا نشعر أن هناك عام جديد، فكل الأيام مثل بعضها.

وفى العراق، تم تزيين شجرة عيد الميلاد بالأعلام الفلسطينية والجثامين الرمزية فى الأكفان الجنائزية، ووضعت بجانب نصب تلحرية فى وسط بغداد. وقد ألغى العديد من المسيحيين فى العراق احتفالات العام الجديد تضامنا مع غزة، واختاروا قصر احتفالاتهم على الصلوات والطقوس. وفى باكستان، ألغت الحكومة كل مظاهر الاحتفالات تضامنا مع الفلسطينيين.