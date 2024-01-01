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أسعار العملات اليوم الاثنين 1-1-2024 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 01 يناير 2024 11:09 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 1-1-2024 أمام الجنيه المصرى عملات ورقية - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 1-1-2024، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.93 جنيه للشراء، و34.19 جنيه للبيع.
 
وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين الأول من يناير 2024،  وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، وأنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح غداً الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.93 جنيه للشراء.
 
34.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

39.05 جنيه للشراء.
 
39.40  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.
 
8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.45 جنيه للشراء.
 
100.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.
 
8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.






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