مرشح جمهورى يهاجم ترامب بعد تصريحه عن مناظرة ميجان ماركل: يا لها من مزحة

كتبت رباب فتحى

انتقد كريس كريستي، المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب لقوله إنه "يحب" مناظرة ميجان ماركل، دوقة ساسكس، بعدما رفض المشاركة فى مناظرة المرشحين الجمهوريين الأولى، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكتب على حسابه على منصة "X" ، المعروفة سابقا باسم تويتر: " دونالد ترامب يريد مناظرة ميجان ماركل وليس معارضيه؟ يا لها من مزحة. أنا متأكد من أنهم سيجرون نقاشًا رائعًا على سبوتفاي. "

وسُئل ترامب، المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري، يوم الأربعاء الماضى من قبل المذيع الإذاعي هيو هيويت، عما إذا كان سيجلس مع الأمير هاري وميجان من أجل تعزيز التقييمات - فأجاب: "إذا كنت ترغب في إعداد هذا اللقاء، فلنقم بإعداده. "

قال الرئيس السابق ساخرًا: "دعونا نذهب ونفعل شيئًا ما. أنا أحب أن أناظرها. أنا أحب ذلك."

وأوضحت الصحيفة أن كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، اختار استخدام تعليقات ترامب كوسيلة لجمع التبرعات قبل المناظرة الثانية للحزب الجمهوري في 27 سبتمبر. ونشر رابطًا لمستخدمي X للتبرع لحملته.

ونشر مقطع فيديو من مقابلة له مع دانا باش من شبكة سي إن إن قال فيها " "أبقوني على المسرح حتى يظهر الجبان أخيرًا لمناظرتي. إنه يقول الكثير من الأشياء السخيفة. أعتقد أنه لا يوجد أي اهتمام على الإطلاق بمناظرة دونالد ترامب أو ميجان ماركل حول أي شيء."

وأضاف "إذا كان الناس يريدون حقًا مناقشة القضايا الحقيقية التي تتعلق بحياتهم، مثل التضخم، ودورنا في جميع أنحاء العالم، ونظام التعليم المضطرب، والجريمة والقانون والنظام في مدننا - فنحن بحاجة إلى مرشحين جادين في تلك المرحلة".

وتأتي مساعيه للحصول على الأموال بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) عن معايير أكثر صرامة للمناظرة الثانية في كاليفورنيا. سيحتاج المرشحون إلى تلبية عتبات أعلى للاقتراع والجهات المانحة.

كان كريستي، الذي خاض الانتخابات ضد ترامب في عام 2016 وباءت محاولته بالفشل، أحد أكثر معارضي ترامب حدة في الحزب الجمهوري. وبعد أن أوضح ترامب أنه لن يحضر المناظرة الأولى في ميلووكي الشهر الماضي، وصفه الحاكم السابق بأنه "خاسر معتمد."

وكتب حاكم ولاية نيوجيرسي السابق على موقع X، في إشارة إلى تصعيد الرئيس السابق: "مفاجأة، مفاجأة... الرجل الذي خرج بكفالة من أربع ولايات قضائية ولا يستطيع الدفاع عن سلوكه المستهجن، يهرب خائفا ويختبئ من منصة المناظرة. ترامب – خاسر معتمد، وجبان مؤكد"، في إشارة إلى تزايد مشكلات الرئيس السابق القانونية.