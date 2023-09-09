محافظ الشرقية: نفذنا 2870 مشروعا خدميا تكلفتها 550 مليار جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، إن المحافظة، شهدت تنفيذ أكثر من 2870 مشروعا خدميا وتنمويا خلال 10 سنوات ماضية، تكلفتهم 550 مليار جنيه، وهو حجم ضخم.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية العيد القومي، أن الشرقية تمثل نسبة تمويل 5% من حجم الانتاج القومي الإجمالي المصري، ممثل في انتاج زراعي وصناعي وتجارة.

وأشار إلي أن الصحة والتعليم والبنية التحتية، أخذ أولوية أجندة الدولة منذ عام 2014، والشرقية أخذت نصيب كبير من هذا الاهتمام، فتم بناء مدارس وتطوير مستشفيات والطرق والكباري، موضحًا أنه تمت إضافة 300 ميكنة غسيل كلوي، و400 سرير عناية مركزة، ورصف 1200 كيلو متر، و5 كباري عملاقة ونفق عرابي، و9 صوامع متطورة بينهم صومعة الصالحية بسعة 90 ألف طن وهي الأكبر على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة تحتفل بعيدها القومي، بدخول 93 مشروعا خدميا بتكلفة 4مليارات و600 مليون جنيه، ذلك خلال شهر سبتمبر بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تشمل "مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 2مليار و260 مليون جنيه و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليونا و700 ألف جنيه و3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه و41 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه و29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليونا و200 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه، كما جاري العمل في 370 مشروع تكلفة 19 مليار جنية، سيتم افتتاحهم خلال العام المقبل.