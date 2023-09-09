شعبة الآلات والمعدات: الرئيس السيسى يدعم المشروعات الصناعية

كتب - إسلام سعيد

توجه المهندس حماده العجوانى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالشكر للرئيس للسيسي بشأن الاستجابة لمطالبهم بشأن دعم المشروعات الصناعية، حيث وجه الرئيس بتقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، الأحد، ولكن يجب سرعة التنفيذ.

وأكد العجواني أهمية تلك القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمار الصناعي والتي بدورها ستسهم في جذب استثمارات جديدة، وأبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

كذلك من ضمن الحوافز الصناعية إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وشدد العجواني، على أهمية قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وكذا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأكد العجواني، أن تلك القرارات المحفزة للاستثمار تسهم في تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار، وبالتالي تساعدنا في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب بجانب المستثمر المحلي.

وأوضح أنه على تواصل بعدد من المستثمرين الأجانب يرغبون في الاستثمار في مصر، وهذه القرارات التي نادينا بها من قبل تم الاستجابة لها وستسهم بكل تأكيد في جذب المستثمرين، وبتلك القرارات المحفزة للاستثمار الصناعي فإننا نسير على الطريق الصحيح، وإن جاءت الخطوة متأخرة.