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زلزال الحوز فى المغرب.. انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:32 ص
زلزال الحوز فى المغرب.. انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة زلزال المغرب
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء المغربية، إن عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وتعبأت منذ الساعات الأولى، على غرار الوقاية المدنية بالعرجات، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

 

 

 

 


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