زراعة كفر الشيخ: لجان للمرور على مصانع ومحلات الأعلاف

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم السبت، أنه تم اليوم المرور والمتابعة علي مصانع ومحلات الأعلاف بلجنة تضم كلا من الدكتور عبد القادر شعيشع، مدير إدارة المتابعة والرقابة الميدانية من وزارة الزراعة، والمهندس هاني يحيي، مديرية الزراعة بكفر الشيخ، حيث تم تفقد عدد من مصانع الأعلاف بالمحافظة للتأكد من انتظام العمل بها طبقا للقواعد المتعارف عليها.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن اللجنة قامت بالمرور على مصنع أعلاف شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وعدد من المصانع الخاصة للأعلاف وبعض محلات الأعلاف بنطاق مركز كفر الشيخ، حيث تم تفقد خطوط الإنتاج والمنتج النهائي من الأعلاف، في إطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة المتابعة والرقابة الميدانية لمصانع الأعلاف علي مستوى الجمهورية.

وأشاد الدكتور عبد القادر شعيشع، بمدى التزام المصانع التي تم التفتيش عليها بالتعليمات والقوانين المنظمة، للعمل لرفع كفاءة المنتج النهائي والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تقديم الشكر والتقدير لمصنع خاص لما فيه من تنظيم والتزام بالمعايير الإنتاجية الجيدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية المطابقة للمواصفات العالمية.