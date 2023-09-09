اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 12:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة: انتهاء تصنيع 80% من ديسكات مشروع رأس المال لسد العجز بالمدارس

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:05 م
تعليم الجيزة: انتهاء تصنيع 80% من ديسكات مشروع رأس المال لسد العجز بالمدارس أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انتهاء تصنيع 80% من ديسكات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة من خلال مشروع رأس المال لسد العجز بالمدارس.
 
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفني بالجيزة.
 
وأوضحت المديرية في بيان لها أن أشرف سلومة مدير المديرية أعطى تعليماته بانطلاق شرارة العمل بتصنيع الديسكات بأيدي أبناء التعليم الفني بالجيزة لتنشئة جيل منتج قادر على التنافسية ومواكبة سوق العمل، وسد العجز بالمدارس من خلال تنشيط رأس المال الدائم بالمدارس، على أن يتم متابعة العمل من خلال لجان خاصة من المديرية والتعليم الفني لمراقبة جودة المنتج وفقا للمواصفات القياسية.
 
وأشارت إلى أن أعمال التصنيع تحظى بمتابعة مستمرة من قبل فريق المتابعة بالتعليم الفني كذلك فرق مراقبة الجودة واختبار تحمل الديسكات طبقا للمواصفات القياسية، مؤكدة أن أعمال تصنيع الديسكات تمت بمشاركة عدد كبير من المدارس الفنية بالمحافظة، وذلك على النحو التالي:
 
وشاركت مدرسة الجيزة الكهربية التابعة لإدارة العمرانية بـ744 ديسكا، وشاركت مدرسة إمبابة الصناعية التابعة لإدارة شمال بـ745 ديسكا، وشاركت مدرسة طلعت حرب التابعة لإدارة العجوزة بـ589 ديسكا، أما مدرسة ناصر الصناعية بنين التابعة لإدارة العياط فشاركت بـ305 ديسكا.
 
وأكدت المديرية تنفيذ 80٪ من خطة تصنيع 2883 ديسكا حتى الآن، وجارٍ العمل على قدم وساق لتغطية باقي العدد المتفق عليه قبل بداية العام الدراسي الجديد.
 
 

تعليم الجيزة

التعليم الفني

التعليم الفني بالجيزة

العام الدراسي الجديد

مدارس

مشروع رأس المال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة