تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بعيار نارى و"سنجة" فى بنها لأكتوبر المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد 4 متهمين، أثناء سرقته بالإكراه أثناء سيره بمفرده بالطريق العام ليلا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6433 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 541 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أيمن م أ"، عاطل، 25 سنة، و"محمد ع م"، 32 سنة، عاطل، و"كريم ع أ"، 24 سنة، عاطل، و"نور ط م"، 24 سنة، عاطل، مقيمين دائرة مركز بنها، قتلوا المجنى عليه "مصطفى ع ع"، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجنى عليه، بأنه وإبان ارتكابهم الجناية تالية الوصف، وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة "دراجة نارية" قيادة المتهم الثالث، أبصروا سير المجنى عليه بمفرده فى الطريق العام ليلا، فتوجه المتهم الأول صوبه محرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، والرابع محرزا سلاحا أبيضا، وما أن ظفرا به ومقاومته لهما، أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجنى عليه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، قاصدان من ذلك قتله وإزهاق روحه، حال وجود الثانى محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اتفقوا جميعا على سرقته حال سيرة سيره بمفرده، وما أن قاوم المجنى عليه المتهم صوب المتهم الأول سلاحه النارى تجاه صدر المجنى عليه وأطلق عيارا ناريا، وقام الرابع بطعنه بقدمه اليسرى، مما بث الرعب فى نفس المجنى عليه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة حقيبته وما بها ولاذا بالفرار وباقى المتهمين، على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزو سلاحا أبيضا "سنجة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.