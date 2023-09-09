اليوم السابع
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انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى سوهاج

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:22 ص
انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى سوهاج فريق إنقاذ - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة العمرة في سوهاج، وذلك أثناء الاستحمام تم نقل الجثة إلى شرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.
 
ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من غرفة الأزمات بمديرية الصحة يفيد بغرق طفل داخل نهر النيل بسوهاج بجوار إحدى الفيلات أثناء الاستحمام تم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.
 
وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بغرق الطفل ع . ع . أ 15 سنة بنهر النيل بناحية الشاطئ الغربى للنهر بحوار إحدى الفيلات بمنطقة العمرة، وذلك أثناء الإستحمام تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
يذكر أن مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أستقبل قبل ذلك طفلا يبلغ من العمر ستة عشر سنة جثة هامدة عقب مصرعه داخل حمام السباحة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوفاة طفل داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.
 
وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة بغرق الطفل ص . ع. م البالغ من العمر 16 سنة داخل حمام سباحة بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، تم انتشال الجثة وتم نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل حاليا نظرا لإحلال المستشفى الأصلى.
 
تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .
 
 

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