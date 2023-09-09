اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. كيف نستخدم أدوات الطوارئ الطبية؟

كتبت رانيا عامر

يحتفل العالم سنويا في يوم 9 سبتمبر من كل عام، الموافق السبت الثاني من هذا الشهر، بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية" بغرض نشر التوعية بشأن أهمية دور الإسعافات الأولية في إنقاذ أرواح الأفراد، ويعرض التقرير التالي أبرز الأدوات الطبية في عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

الإسعافات الأولية تلعب دورًا مهما في عملية إسعاف الأفراد الذين يتعرضون إلى حوادث الطرق، أو في حالة الإصابة بالنوبات القلبية والنوبات والسكتات الدماغية، بالإضافة الى السيطرة على النزيف، وكيفية الاعتناء بلدغات الثعابين وغيرها، لذلك يجب الاحتفاظ دائما بمجموعة من الأدوات الطوارئ الطبية الجاهزة .

تشمل الأدوات الطبية الطارئة:

• الضمادات اللاصقة: بأحجام مختلفة لتغطية الجروح والإصابات البسيطة.

• الشاش والضمادات المعقمة: تستخدم للجروح الكبيرة وللسيطرة على النزيف.

• الشريط اللاصق.

• مناديل أو محلول مطهر: لتنظيف الجروح ومنع العدوى.

• المقص: لقطع الشريط اللاصق أو الشاش أو الملابس أو غيرها من المواد.

• ميزان الحرارة: لمراقبة درجة حرارة الجسم.

• ميزان الحرارة الرقمي: دقيق وآمن للأطفال

• كرات أو مسحات قطنية: مفيدة للتنظيف أو وضع المراهم.

• مسكنات الألم: الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

• درع الوجه أو قناع الإنعاش القلبي الرئوي : لإجراء الإنعاش من الفم إلى الفم بأمان.

ـ لكمادات الباردة الفورية: لتقليل التورم وتهدئة الإصابات.

• كريم أو جل الحروق: لعلاج الحروق البسيطة.

وضرورة وجود ضمن مجموعة أدوات الطوارئ على جهاز مزيل رجفان القلب ويجب تدريب كل مواطن على الإنعاش القلبي الرئوي للمساعدة في الإنعاش، الذي يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح، واذا كان الشخص المصاب بالسكر تعرض الى فقد الوعى ، فيجب على الفور انخفاض نسبة السكر لديه لإعادة الوعى لديه.