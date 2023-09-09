اليابان: تحذيرات للمواطنين من الانهيارات الأرضية والفيضانات

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أصدرت السلطات اليابانية، اليوم السبت، تحذيرا من الانهيارات الأرضية في ثلاث محافظات في أعقاب الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات وقطعت الطرق في عدة مناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية - في بيان لها- المواطنين في محافظات "شيبا" و"فوكوشيما" و"إيباراكي" من الفيضانات والرياح القوية وضربات البرق والأعاصير، مشيرة إلى حدوث انهيارات أرضية بأكثر من مئة موقع وغمر الطوابق الأولى من المنازل في 11 بلدية، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وتابعت الشبكة أن الأمطار الغزيرة تسببت في إغلاق عدد من الطرق، كما شهدت عدة مدن هطولا قياسيا للأمطار في أقل من 12 ساعة.