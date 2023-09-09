اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 04:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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اليابان: تحذيرات للمواطنين من الانهيارات الأرضية والفيضانات

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:12 م
اليابان: تحذيرات للمواطنين من الانهيارات الأرضية والفيضانات أمطار - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت السلطات اليابانية، اليوم السبت، تحذيرا من الانهيارات الأرضية في ثلاث محافظات في أعقاب الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات وقطعت الطرق في عدة مناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية - في بيان لها- المواطنين في محافظات "شيبا" و"فوكوشيما" و"إيباراكي" من الفيضانات والرياح القوية وضربات البرق والأعاصير، مشيرة إلى حدوث انهيارات أرضية بأكثر من مئة موقع وغمر الطوابق الأولى من المنازل في 11 بلدية، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وتابعت الشبكة أن الأمطار الغزيرة تسببت في إغلاق عدد من الطرق، كما شهدت عدة مدن هطولا قياسيا للأمطار في أقل من 12 ساعة.

 


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