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السفارة المصرية فى المغرب: تشكيل خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة للجالية

السبت، 09 سبتمبر 2023 06:09 م
السفارة المصرية فى المغرب: تشكيل خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة للجالية سفير مصر لدى المغرب ياسر عثمان
كتب: أحمد جمعة

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أعرب سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق ومدن مغربية مساء أمس، مؤكدا تشكيل خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة لكافة أبناء الجالية المصرية في المغرب على مدار الساعة، والتي يمكن التواصل معها علي الرقم التالي 05 37 54 58 35، والبريد الإلكتروني  Conegyrabat@gmail.com

وأكدت السفارة المصرية لدى الرباط في بيان صحفي أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقوم بتقديم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة، مجددا عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية قد أكد أنه فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس الجمعة، قامت السفارة المصرية فى الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

هذا، وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات فى هذا الشأن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء فى المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم والمروع، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

 

 


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