اليوم السابع
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الزراعة تنفذ مشروعا لتطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعى

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:34 ص
الزراعة تنفذ مشروعا لتطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، فريق عمل منظمة "الفاو " لاختيار القرى المستهدف تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة ـ الفاو في مصر.
 
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن التوسع في تطبيقات الابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا في بناء أنظمة زراعية وغذائية سوف يساهم بقدر كبير فى تحسين مستويات الإنتاج الزراعي ورفع جودة الحياة والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
 
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية قد تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية و الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع في التطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخياً مع اطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث خاصة في ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة المصرية. 
 
جدير بالذكر أن الابتكار الزراعي هو المفتاح الرئيسي لتخفيف المجاعات ومواجهة الجفاف وكبح اضرار وخسائر تغير المناخ شريطة أن يكون شاملاً بما يضمن حصول صغار المزارعين والمربين والصيادين على جميع الأدوات المتاحة بشكل عادل.
 
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

التنوع البيولوجى

الزراعة الذكية



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