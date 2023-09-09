(الإيسيسكو) تعقد ورشتى عمل فى تشاد واليمن لبناء قدرات العاملين بمجال التراث

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تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بمجال التراث والمتاحف في كل من: تشاد واليمن، وذلك في إطار مشروع الإيسيسكو لتعزيز الحق في الثقافة من خلال تطوير مهارات العاملين في مجالات الثقافة والفنون والتراث.

وأفاد بيان للايسيسكو اليوم بأنه في العاصمة التشادية أنجامينا يعقد قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، بشراكة مع اللجنة الوطنية التشادية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة عمل لـ 40 من شباب العاملين بمجال التراث، لتدريبهم على تقنيات الحفظ الوقائي للمجموعات الأثرية.

وانطلقت أعمال الورشة، الجمعة، وتستمر على مدى أربعة أيام بالمتحف الوطني فى تشاد، بهدف تعريف المشاركين على أحدث آليات تحديد وتوثيق وإدارة المجموعات الاحتياطية وطرق المراقبة وتوقع تدهور الأعمال الفنية، وستتم في ختام الورشة إعادة تصنيف مقتنيات المتحف ، بهدف الحفاظ على المجموعات بشكل أفضل ضد الأخطار المناخية.

وأشار البيان إلى أنه في محافظة عدن اليمنية عقدت الإيسيسكو واللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، بالشراكة مع الهيئة العامة للمتاحف والآثار باليمن، ورشة عمل لتنمية مهارات 35 مشاركا ومشاركة من العاملين بالمتاحف اليمنية.

وهدفت الورشة التي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجارى، بمقر مؤسسة مظلة في عدن، إلى إكساب العاملين في المتاحف مهارات الترويج السياحي، وكيفية الاهتمام بالمقتنيات الأثرية والقطع التاريخية، حيث تضمنت الورشة استعراضا للعديد من المفاهيم الخاصة بنشأة المتاحف في اليمن وأنواعها، وكيفية التعامل مع القطع الأثرية وضرورة الإلمام بتاريخها.

وأعربت الدكتورة حفيظة صالح ناصر الشيخ، الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية، في كلمتها عن أهمية الأدوار التي تضطلع بها الإيسيسكو للنهوض بواقع التراث اليمني.