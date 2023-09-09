اليوم السابع
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"أورانج مصر" تعلن إتاحة المكالمات بين مصر والمغرب مجانا لمدة 3 أيام

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:59 م
"أورانج مصر" تعلن إتاحة المكالمات بين مصر والمغرب مجانا لمدة 3 أيام أورانج
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة أورانج مصر إتاحة المكالمات الدولية بين مصر والمغرب مجانا ابتداءً من الاثنين الموافق 11 سبتمبر، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم ومساندة المواطنين في البلدين للاطمئنان على ذويهم، جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة الماضية. 
 
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب، إلى ألف و37 قتيلاً على الأقل، حسبما نقلت وزارة الداخلية المغربية.
 
وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.
 
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز وسط البلاد.

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