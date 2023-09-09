أمطار غزيرة فى طرابلس الليبية تتسبب فى غرق شوارع رئيسية .. صور

كتب: أحمد جمعة

تسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، في غرق الشوارع الرئيسية ومنازل عدة للمواطنين الليبيين، وأظهرت صورا متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

وحذرت مديرية أمن طرابلس، السبت، من وجود مستنقعات لمياه الأمطار التي هطلت في وقت سابق صباح السبت، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأشار مكتب شؤون المرور مديرية أمن طرابلس إلى أن الأماكن التي غمرتها المياه هي مثلث الترسانة، الإشارة الضوئية بأولاد الحاج، طريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب، جسر الاستقلال باتجاه الشرق، جسر H، مثلث لعويتي، وزناتة بالقرب من جامع صقع، وجزيرة المدار، وجزيرة عودة الحياة.

ومن بين أماكن المستنقعات طريق الجامعة، وجسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، وطريق السدرة، ومثلث لمرادي بعين زارة، وأمام صالة الهناء في عين زارة، ومثلث جدادعة، ومحلات الفرناج، وطريق الشوك، وتحويرة البيفي.

وجرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، لتتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور في أعمال شفط مياه الأمطار، وفق المكتب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، مؤكدا أن أمطار غزيرة ستسقط على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدا والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي إلى إعلان عطلة طارئة يومي غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.



غرق العاصمة طرابلس



غرق شوارع في العاصمة طرابلس



غرق شوارع رئيسية في طرابلس



أمطار غزيرة في طرابلس