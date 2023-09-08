7 معلومات عن أحدث مستجدات إنشاء أول مصنع لأقمشة الجينز فى دمياط

كتب عبد الحليم سالم

‫‬ تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مؤخرا مصانع شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وعقب زيارته إلى مدينة دمياط للأثاث، تعرف على أحدث تطورات إنشاء مصنع الجينز.

1- تتواصل أعمال البناء والإنشاءات لأول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة الإنتاجية 32 مليون متر سنويا.

2- مشروع تطوير شركة دمياط يتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر.

3- تبلغ الطاقات الإنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة.

4- سينتج المصنع 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.

5- إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه.

6- تكلفة الماكينات الحديثة الجارى توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.

7- تبلغ مساحة مجمع نسيج الجينز 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول.