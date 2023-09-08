4 قرارات إزالة مخالفات بناء ببنى سويف الجديدة والساحل الشمالي الغربى

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، مؤكدًا ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها فى مهدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.



قرارات إيقاف مخالفات بناء

ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقطعتي أرض سكنيتين بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، ومخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابني بيتك 2، بمدينة بني سويف الجديدة، حيث تمثلت المخالفات في صب سقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول علوي بالردود الخلفي لقطعة أرض، وصب سقف منور الجيب الخلفي بالدور الأرضي بقطعة أخرى، وكذا صب سقف الدور الأرضي وبناء حوائط الدور الأول علوي بقطعة أرض ثالثة، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع.



عقارات مخالفة ببنى سويف الجديدة

بينما نص قرار على إزالة مخالفات بناء مقامة من شركة استثمار سياحي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، على قطعة أرض كائنة بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء غرف بالروف " كاملة التشطيب " بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، كما تضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بها.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات إيقاف أعمال بقطع أراضٍ سكنية مخالفة بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.



قرار إزالة مخالفة بناء

كما تم شن حملة لتنفيذ قرار لإزالة مخالفات بناء بالردود الخلفي لقطعة الأرض رقم 387 قطاع د بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس لمخالفة تراخيص البناء، مؤكداً على الحزم في تطبيق القانون على الجميع حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.