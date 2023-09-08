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179 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:00 ص
179 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.2%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 43.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 179.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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