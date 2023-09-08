وصول ريشى سوناك وكريستالينا جورجييفا ورئيس الاتحاد الأفريقى إلى الهند

نيودلهى (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك اليوم الجمعة، إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" لحضور قمة مجموعة العشرين التى من المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا السبت وتستمر ليومين.

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) لقطات حية لحظة وصول سوناك وزوجته إلى العاصمة الهندية حيث كان في استقبالهما عدد من المسئولين. كما وصلت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، إلى العاصمة الهندية نيودلهى، لحضور قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا وتستمر ليومين.

كما وصل رئيس دولة جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى غزالى عثمانى إلى نيودلهي من أجل القمة، وكان في استقباله وزير الدولة الهندي للسكك الحديدية والفحم والمعادن روشيب باتيل دانفي، وذلك حسبما أفادت قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم الجمعة.

وفى سياق متصل يشارك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فى قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند تحت شعار : "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد". وذكر بيان رئاسي أن رامافوزا سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية لجنوب إفريقيا. وأوضح البيان أن جنوب أفريقيا عضو في مجموعة العشرين، كما تتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين في عام 2025.

ويركز مؤتمر قمة نيودلهي على الركائز الرئيسية لرئاسة مجموعة العشرين، وهي النمو المتسارع والشامل والمستدام والمرن؛ التعجيل بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ تعميم أسلوب الحياة من أجل البيئة ؛ المؤسسات المتعددة الأطراف للقرن الحادي والعشرين؛ التحول التكنولوجي؛ بناء البنية التحتية الرقمية العامة؛ حماية السلم الدولي؛ إنشاء عالم أكثر شمولاً، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين (G20) - التى تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي- دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.