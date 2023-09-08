وزير الصحة يتفقد البرنامج التعليمى للزمالة المصرية بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من المحاضرات العلمية و ورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة البرنامج التعليمي للزمالة المصرية، والذى استفاد منه آلاف الأطباء على مدار الـ 3 أيام الماضية في 31 تخصص مختلف.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية، إلى عقد 47 جلسة علمية، من ضمنها 33 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل، ضمت 375 متحدثًا من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية والدولية.