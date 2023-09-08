اليوم السابع
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وزارة الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن أحداث فض اعتصام رابعة المسلح

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:03 م
وزارة الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن أحداث فض اعتصام رابعة المسلح الشرطة المصرية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الإعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".
 
وأكد أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وقد سبق تداوله خلال العام الماضى وتم نفيه، وأن إعادة تداول ذات الادعاءات يدل على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.
 
 

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