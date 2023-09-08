اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

بتمويل 50 ألف جنيه إسترليني لكل مشروع..

هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية"

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 م
هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية" منحة دعم البيئات البحثية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية"، وذلك ضمن برنامج "شراكات من أجل الانطلاق للعالمية"، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عام، بتمويل يصل إلى  50000 جنيه إسترليني لكل مشروع.

 

وتهدف المنحة إلى دعم البيئات البحثية والأكاديمية من خلال التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والبريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين كإنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة، والصحة، وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة النظام البيئى.

 

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية يوم 6 أكتوبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

 

وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/stdf.eg

 

 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

نداء بحثى

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا



الموضوعات المتعلقة

تنسيق طلاب الدور الثانى.. بدء تسجيل الرغبات السبت المقبل.. تسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى.. مكتب التنسيق: أماكن لجميع الطلاب بمؤسسات التعليم العالى.. ويحذر من الالتحاق بالكيانات الوهمية غير المعتمدة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 ص

تنسيق الدور الثانى.. قائمة المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:00 ص

اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى السعودى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:44 م

التعليم العالى: تعاون علمى وبحثى بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة ماليزيا بيرلس

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:09 م

التعليم العالى: فوز هيئة الاستشعار بتعيينها هيئة قائدة للعلوم الأفريقية المفتوحة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:10 ص

التعليم العالى: ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:23 ص

التعليم العالى: تعاون مشترك بين بحوث الفلزات وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:49 م

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر GSW 2023 الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:49 ص

التعليم العالى: ملتقى "كن مستعداً" التوظيفى يهدف لربط سوق العمل بالشباب

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:40 م

التعليم العالى: تسجيل أكثر من 18 ألف طالب بـ20 جامعة بمبادرة كن مستعدا التوظيفي

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:42 م

وزير التعليم العالى يفتتح ملتقى “كن مستعدًا التوظيفى" اليوم

السبت، 02 سبتمبر 2023 09:00 ص

حصاد الوزارات.. "التعليم العالى" تعلن القواعد الخاصة بالمنح الدراسية للوافدين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة