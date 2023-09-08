نائب محافظ الأقصر يكشف تفاصيل مشروع تطوير الممشى السياحى لخدمة السائحين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى مشروع تطوير الممشى السياحى بمحافظة الأقصر، حيث تمت على مدار الشهور الماضية أعمال تطوير الممشى السياحى بمحافظة الأقصر بطول مايزيد عن 1 كيلو متر بجانب العمل فى مشروع جديد لعمل كورنيش النيل فى البر الغربى بالقرنة.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير الممشى السياحى الذى تم العمل به على مدار الفترة الماضية، شمل عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش تتكون من 7 بيارات فرعية، وعمل شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش تتكون من عدد 12 عسكرى حريق و صناديق حريق مزدوجة، وكذلك تطوير واجهات المحلات التجارية الموجودة بالممشى، حيث إنه تم إستخدام الحجر الهاشمى الهيصم لعمل تحديد للواجهات بالحجر المفرغ، بجانب عمل لافتات بتصميم خاص لها يحمل طابع الهوية البصرية CNC، وعمل جدرايات من رسومات الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربى بمجموعة من أشكاله المختلفة.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى، أنه تم أيضاً تشطيب الأرضيات باجمالى 14500 متر مسطح باستخدام الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسوانى والخرسانة المطبوعة والبازلت الأسود، وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال وأنواع متعددة من الزراعات ذات طابع جمالى مميز، وعمل أعمدة لتثبيت أعمدة الإنارة التى تحمل طابع الهوية البصرية، بجانب إضافة سلات مهملات للحفاظ على النظافة، وذلك بنسبة تنفيذ 100%.



أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل



جانب من التطوير فى الكورنيش والممشى السياحى بالأقصر



جانب من تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل









