ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم، 9 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 6 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وتضمن البيان أيضا أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35236 طن تشمل : 4825 طن علف بنجر و13517 طن كلينكر و4099 طن رمل و5264 طن يوريا و7531 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36906 طن تشمل : 7000 طن سكر و9552 طن خردة و10450 طن قمح و4986 طن حديد و2052 طن ذرة و200 طن زيت طعام و2666 طن بضائع متنوعة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18260 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 246531 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5803 شاحنات.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، أنه تم تفعيل التعاون بين الميناء والشركات والتوكيلات البحرية المتعاملة مع الهيئة بشكل مباشر، وذلك من أجل زيادة معدلات الشحن والتفريغ وتحقيق ما يلزم من أجل الوصول إلى افضل المعدلات الممكنة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الميناء تشهد منذ فترة تكورا كبيرا فى كافة الخدمات التى تقدمها، مؤكدا أن مشروعات تطوير الميناء وأبرزها مشروع محطة تحيا مصر 1 تعد نقلة كبيرة فى مجال الخدمات التى تتم داخل الميناء، موضحا أن تلك المشروعات ستكون لها الفضل فى عودة كبرى الشركات الملاحية للتعامل مع ميناء دمياط مجددا.