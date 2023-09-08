اليوم السابع
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مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين بقليوب

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:09 م
مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين بقليوب مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، ما أودى بحياته.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.



 


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