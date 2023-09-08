مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلين إثر حادث انقلاب سيارة فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الأثنين من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق فى منطقة التجمع، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية و المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بمنطقة التجمع بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين وفاة سيدة وأصيب زوجها وطفلين إثر انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة وانتقل رجال المرور للمكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل.