اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع رضيعة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالشرقية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:03 م
مصرع رضيعة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقيت رضيعة عمرها 4 أشهر مصرعها، إثر سقوطها من السلم بمنزلها بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول"ر م" 4 أشهر مقيمة نطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها للسقوط من السلم داخل منزلها، تم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان للأسرة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى الحسيينية، شخصين و3 أطفال مصابين بحروق متعددة بالقدمين والساقين، إثر حدوث تسرب غاز البوتاجاز بالمنزل نطاق قرية منشاة راغب، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحويل 3 منهم إلى مستشفى ههيا للحروق.

 

 

 


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