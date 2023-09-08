محافظ سوهاج يبحث استعدادات المحافظة لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع

تناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة ، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالا يحتذي لتنفيذه في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه فى دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وثقل مواهبهم، مؤكدا علي أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب "المنشاه، وطهطا، والمراغة، وشطورة"، في مجالات إلقاء الشعر، والغناء، والعزف الموسيقي، والتمثيل، والرسم، والحرف اليدوية، مشيدا بالدعم اللامحدود من المحافظ لتنفيذ المشروع علي أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية، لافتا إلى أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وتتضمن معرضا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للالف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.