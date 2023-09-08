اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 07:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ الإسكندرية يناقش خطة المجلس القومي للسكان ومؤشراتها

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:07 م
محافظ الإسكندرية يناقش خطة المجلس القومي للسكان ومؤشراتها محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، وذلك لمناقشة خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة مع استعراض الجهود التي تمت داخل محافظة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي لضبط النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيرًا إلى أهمية التوعية وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة لافتًا الي الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن. 

من جانبها، قامت  إيناس محمود سلامة مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بعرض أبرز الاحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والحيوية والاقتصادية بالإسكندرية خلال العام الماضي بالمقارنة بالسنوات السابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


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