محافظ أسوان يأمر فريق التدخل السريع بتوفير الرعاية لسيدة بلا مأوى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بالتدخل السريع لتوفير كافة أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى، والتى كانت متواجدة على كوبرى محطة السكك الحديدية بكوم أمبو.

وعلى الفور تحرك عضو فريق التدخل السريع بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتوجه إلى الحالة ميدانياً ، والتعامل معها، وتبين أن السيدة تدعى "ل .ع" 50 عاماً من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وهى أرملة وتحصل على معاش تكافل ، ولديها أبناء متزوجين ، ولا تحمل بطاقة رقم قومى أو أى أوراق ثبوتية ، وتركت منزلها بسبب تراكم الديون على أبنها الأكبر ، وجاءت إلى أسوان لكى تحصل على مساعدات مالية من أهل الخير.

ونسق فريق التدخل السريع، بناءً على توجيهات محافظ أسوان مع فريق التدخل بمديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج لإستقبال الحالة ، والتأكد من صحة المعلومات ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى سداد الديون المتراكمة على هذه السيدة ، وتوفير كافة المساعدات اللازمة ومتابعة الأسرة بإستمرار لتحقيق الإستقرار المعيشى والاجتماعى لها.