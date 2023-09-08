محافظة أسوان: افتتاح 127 مسجدا للأوقاف بالمحافظة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان ، أنه جارى استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 127 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أناب اليوم، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بافتتاح مسجد الرحمة بحاجر السباعية، عزبة نصر التابعة لإدارة أوقاف السباعية.

المسجد، تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو مليون جنيه ، وعلى مساحة 150 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان "حال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع ربه".