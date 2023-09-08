اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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محادثات بين روسيا وباكستان لبحث قضايا التعاون العسكري بين البلدين

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:00 م
محادثات بين روسيا وباكستان لبحث قضايا التعاون العسكري بين البلدين الجيش الروسي- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، التقى مع السفير الباكستاني المنتهية ولايته لدى روسيا شفقت علي خان؛ لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أنه في 8 سبتمبر 2023، اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي جنرال ألكسندر فومين مع السفير الباكستاني لدى روسيا شفقت علي خان، الذي أنهى مهمته في بلادنا".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا جدول الأعمال الحالي للتعاون العسكري الثنائي، كما أكدا الالتزام المتبادل بتعزيز وتوسيع العلاقات العسكرية بين موسكو وإسلام أباد.

كما توجه السفير الباكستاني بالشكر إلى الجانب الروسي على دعمه ومساعدته خلال تنفيذ مهمته الدبلوماسية في موسكو، بحسب ما أورده البيان.

 


روسيا وباكستان

روسيا

باكستان

التعاون العسكري بين روسيا و باكستان



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