كتاب جديد يكشف.. "إيلون ماسك" قطع الإنترنت عن مهمة أوكرانية لمهاجمة روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

كشف كتاب سيرة ذاتية جديد عن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مؤسس شركة سبايس إكس، بعنوان " إيلون ماسك" أن الشركة قامت بقطع خدمة إنترنت القمر الصناعى ستارلينك عن غواصات أوكرانية مسيرة،العام الماضى فى الوقت الذى كانت تحاول فيه مهاجة الأسطول الروسى فى البحر الأسود.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن التفاصيل الجديدة للواقعة التى سبق النشر عنها يسلط الضوء على مدى اعتماد عدة حكومات على رجل يسيطر على الوسيلة المهيمنة للاتصالات عالية السرعة ومنصة أساسية للتواصل الإجتماعى، وهى منصة إكس (تويتر سابقا).

وكان ماسك قد اشترى تويتر العام الماضى بعد أن حول شركة سبايس إكس إلى مركز قوة فى واشنطن.









وكانت الغواصات المسلحة المسيرة تستعد لمهاجمة الأسطول الروسى، وفقا لتقرير شبكة "سى إن إن" استشهد بمقتطفات من السيرة الذاتية المقبلة لماسك، والتى كتبها والتر إيزاكسون، الرئيس التنفيذى السابق لـ CNN. ووفقا للكتاب، الذى سيطرح للبيع يوم الثلاثاء المقبل، فإن المسيرات فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون وقوع أضرار.

وسارع المسئولون الأمريكيون والأوكرانيون من أجل استعادة الخدمة، وفقا للتقرير، وتواصلوا مع ماسك بشكل مباشر، ووافق الأخير فى نهاية الأمر.

وتقول واشنطن بوست إن إعادة سرد الواقعة يذكر بمدى النفوذ الهائل الذى يتمتع به مؤسس سبايس إكس، لأن منافسيه لم يستطيعوا ملاحقة الوتيرة المتسارعة للابتكار. ويظهر هذا النفوذ التوازن الحساس الذى ينبعى على الحكومة أن تراعيه عندما تبتكر الشركات بطريقة أسرع من منافسيها، أو أسرع من الحكومة نفسها.

وقال بريد سكافر، المحلل فى منظمة التحالف لتأمين الديمقراطية، إن قطع مهمة أوكرانيا هو مثال هائل على نفوذ منصات الاتصالات المتركزة فى يد عدد قليل من الشركات.