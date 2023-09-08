"قادرون بلاج" أول الشواطئ المخصصة لذوى الهمم فى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

بدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة فى التحضير لافتتاح شاطئ "قادرون بلاج" لذوى الهمم، ليكون أول الشواطئ المخصصة لهم في المحافظة، كما أنه أول شاطئ متكامل الخدمات لذوى الهمم داخل مصر.

يحتوى شاطئ "قادرون بلاج" في محافظة دمياط على العديد من الخدمات أبرزها تجهيز حمامات سباحة، وكذلك ممرات آمنة من أجل الوصول إلى الشاطئ، فضلا عن تجهيز ملاعب رياضية معدة بأحدث التقنيات والأجهزة التي يحتاج إليها أبطالنا من ذوى الهمم لممارسة الرياضة المناسبة لهم، كما تضمن المشروع أيضا وجود عدد من المبانى الخدمية على رأسها المطاعم والكافيهات.

جولات عديدة قام بها المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، من أجل الانتهاء من أعمال "قادرون بلاج" وفق الجدول الزمني المحدد له، وذلك تمهيدا لافتتاحه رسميا بحضور وزير الإسكان.

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 90%، مشيرا إلى أن المدينة تستعد لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزا لاستقبال ذوى الهمم وأسرهم، مشيرا إلى أنه يعد الشاطئ الأول الذي يقدم خدمات متكاملة لهم على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن مشروع "قادرون بلاج" يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الراحة والترفيه والخدمات لذوى الهمم من أجل منح أبنائنا المزيد من الحقوق والمكتسبات.

ويقول كابتن وليد، أحد أبطال دمياط من ذوى الهمم في ألعاب القوى: "كان هذا حلما لنا وأصبح حقيقة، هذا المشروع قبلة على جبيننا أسعدنا كثيرا هذا الأمر"، وأضاف: "عندما نلعب باسم مصر نشعر بمسئولية كبيرة حيال ذلك، نحقق بطولة تلو الأخرى فقط من أجل أن نجعل اسم مصر عاليا، ما يتم تنفيذه الآن بشأن ذوى الهمم أمر يفوق الوصف".



تجهيزات شاطئ ذوى الهمم بدمياط (1)



تجهيزات شاطئ ذوى الهمم بدمياط (1)



تجهيزات شاطئ ذوى الهمم بدمياط (2)



جانب من التجهيزات (1)



جانب من التجهيزات (2)