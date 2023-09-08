فيروس كورونا يمنع رئيس حكومة إسبانيا من حضور قمة العشرين فى نيودلهى

فاطمة شوقى

قام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز بالغاء سفره إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسبنا قالت صحيفة الكونفندثيال الاسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن من السفر إلى نيودلهى لحضور قمة العشرين بعد أن ثبتت إصابته بكورونا فى الاختبار الإلزامى لحضور القمة، وقال على تويتر "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، ولن أتمكن من السفر إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين.. أنا اشعر بحال جيدة".

وقالت الصحيفة إن حكومة إسبانيا ستمثلها النائب الأول للرئيس ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، نادية كالفينيو، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل وصل إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" من أجل المشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا السبت ولمدة يومين، كما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى العاصمة الهندية للمشاركة في القمة حيث كان في استقبالها وزيرة الدولة الهندية في وزارة التجارة والصناعة "أنوبريا سينغ باتل".

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر بدء فعالياتها غدا السبت ولمدة يومين.