غرق شاب بمياه ترعة عزبة التفتيش ومصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه غرقا، بمياه ترعة عزبة التفتيش بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزوامل المركزى، بوصول " أدهم م" 20 عاما مقيم الخصوص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ونقله بمرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى بلبيس المركزى جثمان" ناهد م ع" 45 سنة ربة منزل مقيمة السلام، إثر تصادم سيارة بها بطريق " بلبيس- السلام" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى وإخطار النيابة العامة.