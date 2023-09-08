عناوين 3 نيابات تم نقلها لمقرات جديدة بمحافظات سوهاج وبنى سويف والجيزة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر عدد من النيابات لمقرارات جديدة أعدتها الوزارة للتسهيل على المواطنين، وهى كالتالى:-
- نقل نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا بشارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج.
تضمن القرار الذى حمل رقم 5053 لسنة 2023 نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا - شارع مجمع محاكم طهطا - بندر طهطا - محافظة سوهاج إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا - شارع بورسعيد – بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج.
وتضمن القرار رقم 5052 لسنة 2023:
أولا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.ثانيا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بشارع الشباب بندر ببا إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.
- نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وكذا نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرهما الحالي الى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .
وتضمن القرار رقم 5051 لسنة 2023:
أولا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .
ثانيا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى مقرها الجديد الكائن بناصية شارع المديح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط – محافظة الجيزة.
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