عملية تفتيش لحديقة ريتشموند بارك بحثًا عن الجندى البريطانى الهارب دانيال خليفة

كتب محمد رضا

أكدت الشرطة البريطانية أن عملية تفتيش ليلية فى ريتشموند بارك بجنوب غرب لندن كانت تتعلق بـ"دانيال خليفة، المشتبه به الإرهابى الذى لم يُشاهد منذ ما يقرب من 48 ساعة منذ هروبه من السجن، حيث يواجه الشاب البالغ من العمر 21 عاما، اتهامًا بمحاولة التجسس لصالح دولة معادية، والتخطيط لخدعة قنبلة مزيفة.

وشوهدت مروحيتان تابعتان للشرطة فوق الحديقة، وهى واحدة من أكبر الحدائق فى العاصمة، أثناء الليل، والتي تقع على بعد 2.8 ميل (4.6 كم) من سجن واندسوورث، وقد شوهدت الطائرة وهى تحلق فوق الحديقة حوالى الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش، يوم الخميس، وذلك وفقًا لما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

بدوره، قال قائد شرطة العاصمة الذى يقود عملية البحث، إن الجندى السابق كان واسع الحيلة للغاية، حيث تشبث بالجانب السفلى من شاحنة توصيل للهروب من سجن HMP Wandsworth صباح الأربعاء.

يعتقد المحققون أنه كان لا يزال يرتدى زى الطباخ الخاص بالسجن عندما خرج من سجن الفئة ب، ولم تتم رؤية دانيال خليفة، بشكل مؤكد منذ الإعلان عن اختفائه، فيما قال القائد دومينيك ميرفى، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة، إنه "كان أمراً غير عادى إلى حد ما وربما شهادة على براعة "خليفة" كونه لم يتم رصده.

وأضاف أنه باعتباره جنديا مدربا فإنه يتمتع بمهارات ربما لا تمتلكها بعض قطاعات المجتمع، وقال القائد مورفى، إنه لا يمكن استبعاد أن يكون خليفة قد حصل على مساعدة فى الهروب وتمكن من الحصول على المال.



الجندى البريطانى الهارب دانيال خليفة

وتم نشر حوالى 150 ضابطًا من قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة مكافحة الإرهاب، فى عملية البحث منذ الإعلان عن اختفائه فى الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وقد غادرت الشاحنة التى تقل خليفة من سجن HMP Wandsworth فى الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش واتجهت غربًا - لكن موظفى السجن لم يطلقوا الإنذار لمدة 20 دقيقة أخرى، ومرت 25 دقيقة أخرى قبل استدعاء الشرطة.

ويُعتقد أن خليفة له صلات بكينجستون أبون تيمز، وجنوب غرب لندن، وشمال غرب إنجلترا، ويركز البحث على لندن، لكن القائد مورفى قال إنه "من الممكن تماما" أن يكون قد غادر البلاد بالفعل، رغم أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية فى الموانئ والمطارات.

واستمر الاضطراب فى ميناء دوفر، يوم الخميس، حيث تم إغلاق التقاطعين الثامن والتاسع من الطريق السريع M20 مؤقتًا بسبب عمليات التفتيش المعززة، وفى هذه الأثناء، توجه رجل إلى موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، ليروى كيف ظن أحد أفراد الجمهور أنه "دانيال خليفة"، وأبلغ الشرطة عنه.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، الرجل الذى تحدثت إليه الشرطة فى محطة قطار بانبرى فى أوكسفوردشاير، يوم الخميس، لكن سكوتلاند يارد، قالت إنه ليس "دانيال خليفة"، وقال الرجل إنه أثبت أنه ليس الهارب بعد أن استجوبته الشرطة لمدة 20 دقيقة وفحص بصمات الأصابع، وقال عبر تغريدة على تويتر: "بصراحة، من الجنون مدى تفجر هذا الأمر.. الأخطاء تحدث."



دانيال خليفة

ما هى التهمة الموجهة إلى دانيال خليفة؟

انضم خليفة إلى الجيش فى عام 2019 وكان مقره فى وزارة الدفاع ستافورد - المعروفة أيضًا باسم Beacon Barracks - عندما اختفى فى 2 يناير بعد خدعة مزعومة بوجود قنبلة، واستمعت جلسة استماع لاحقة فى محكمة وستمنستر الجزئية إلى أنه زرع أجهزة مزيفة بقصد حث شخص آخر على الاعتقاد بأنه من المحتمل أن تنفجر أو تشتعل.

واستمعت المحكمة إلى أنه تم القبض عليه فى سيارته أو بالقرب منها، فى 26 يناير، بعد جهود حثيثة للبحث عنه، وتم وضعه فى واندسوورث بعد يومين، وكان من المقرر أن يمثل "خليفة" أمام المحكمة فى 13 نوفمبر، لمواجهة تهم تشمل التحضير لعمل إرهابى وجمع معلومات مفيدة للعدو، لكنه نفى التهم الموجهة إليه فى محكمة أولد بيلى، فى يوليو.