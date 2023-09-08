طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار للأنشطة البحرية بشكل طبيعى

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا وارتفاع فى درجات الحرارة التى بلغت العظمى فيها 35 درجة مئوية، بالتزامن مع معدلات الرطوبة التي وصلت لـ62%.

وتستمر الأنشطة البحرية بشكل طبيعي من مرور للسفن في مجرى قناة السويس الملاحي، وكذلك نشاط الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعًا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.